Выборова Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборова Зоя Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1967

Дочь: Полежака Елена Николаевна

Отец ребёнка: Выборов Николай Иванович

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1971

Сын: Выборов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Выборов Николай Иванович

посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Выборов Николай Иванович

Студенец, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выборов Николай Иванович

Смерть
14.06.1994
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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