Выборова Зоя Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1967
Дочь: Полежака Елена Николаевна
Отец ребёнка: Выборов Николай Иванович
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1971
Отец ребёнка: Выборов Николай Иванович
посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выборов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Выборов Николай Иванович
Студенец, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1994
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми