Полежака (Выборова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежака (Выборова) Елена Николаевна

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Место рождения

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район

Дата рождения

21.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1967

Отец: Выборов Николай Иванович

Мать: Выборова Зоя Константиновна

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.06.1988

Дочь: Шиляева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Полежака Александр

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежака Игорь Александрович

Отец ребёнка: Полежака Александр

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежака Александр

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