Полежака (Выборова) Елена Николаевна
Место рожденияПосёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Дата рождения21.08.1967
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1967
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.06.1988
Дочь: Шиляева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Полежака Александр
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежака Игорь Александрович
Отец ребёнка: Полежака Александр
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полежака Александр