Евстюничева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстюничева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Евстюничев Иван

Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович

Рождение ребёнка
20.12.1912

Сын: Николай

Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Колобова Александра

Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстюничев Федор

Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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