Евстюничева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Евстюничев Иван
Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович
Рождение ребёнка
20.12.1912
Сын: Николай
Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Колобова Александра
Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстюничев Федор
Отец ребёнка: Евстюничев Петр Александрович
Смерть
Неизвестно