Евстюничев Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстюничев Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Сын: Евстюничев Иван
Мать ребёнка: Евстюничева Мария
Рождение ребёнка
20.12.1912
Сын: Николай
Мать ребёнка: Евстюничева Мария
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Колобова Александра
Мать ребёнка: Евстюничева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстюничев Федор
Мать ребёнка: Евстюничева Мария
Смерть
Неизвестно