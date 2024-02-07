Евстюничев Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстюничев Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстюничев Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1898

Сын: Евстюничев Иван

Мать ребёнка: Евстюничева Мария

Рождение ребёнка
20.12.1912

Сын: Николай

Мать ребёнка: Евстюничева Мария

Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Колобова Александра

Мать ребёнка: Евстюничева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстюничев Федор

Мать ребёнка: Евстюничева Мария

Смерть
Неизвестно
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