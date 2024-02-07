Евстюничев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Евстюничев Петр Александрович
Мать: Евстюничева Мария
Рождение ребёнка
1925
Сын: Евстюничев Александр
Мать ребёнка: Евстюничева Анна
Рождение ребёнка
25.08.1935
Сын: Геннадий
Мать ребёнка: Евстюничева Анна
Рождение ребёнка
16.02.1938
Дочь: Чибирева Галина
Мать ребёнка: Евстюничева Анна
п.Мортки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проничева Наталья
Мать ребёнка: Евстюничева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евстюничева Анна
Смерть
Неизвестно