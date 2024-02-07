Евстюничев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстюничев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Евстюничев Петр Александрович

Мать: Евстюничева Мария

Рождение ребёнка
1925

Сын: Евстюничев Александр

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
25.08.1935

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
16.02.1938

Дочь: Чибирева Галина

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

п.Мортки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проничева Наталья

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстюничева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстюничева Анна

Смерть
Неизвестно
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