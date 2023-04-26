Арсеньева (Лукьянова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Лукьянова) Мария Петрова

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.12.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1865

Отец: Петр Лукьянов

Мать: Лукьянова Параскева Артамонова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1889

Сын: Арсеньев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.05.1890

Сын: Арсеньев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Арсеньев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Арсеньев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Арсеньев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.08.1897

Сын: Арсеньев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.03.1899

Сын: Арсеньев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: (Арсеньева) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: (Арсеньев) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Арсеньев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Арсеньев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1907

Сын: Арсеньев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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