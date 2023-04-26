Арсеньева (Лукьянова) Мария Петрова
Место рождения
Дата рождения24.12.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Петр Лукьянов
Сын: Арсеньев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Дочь: (Арсеньева) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Дочь: (Арсеньев) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев
Сын: Арсеньев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев Василий Андреев