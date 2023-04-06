Трубникова (Сошникова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Сошникова) Ефросинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843

Отец: Сошниковъ Трофимъ

Мать: Сошникова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Трубниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
10.11.1864

Дочь: Трубникова Стефанида

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1865

Сын: Трубниковъ Александръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Троицкъ
Рождение ребёнка
07.02.1868

Дочь: Трубникова Анна

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Троицкъ
Рождение ребёнка
07.02.1868

Сын: Трубниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Троицкъ
Рождение ребёнка
1870

Сын: Трубниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
11.08.1873

Дочь: Самарина Василиса

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1875

Сын: Трубниковъ Денисъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Трубниковъ Василий

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
19.01.1880

Дочь: Трубникова Мария

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Степанова Ольга

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ

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