Трубникова (Сошникова) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения25.09.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сошниковъ Трофимъ
Мать: Сошникова Марфа
Муж: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Трубникова Стефанида
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Трубникова Анна
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Сын: Трубниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Сын: Трубниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Самарина Василиса
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Сын: Трубниковъ Денисъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Сын: Трубниковъ Василий
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Трубникова Мария
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Степанова Ольга
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Трубниковъ Михаилъ