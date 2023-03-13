Трубниковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубниковъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Трубниковъ Михаилъ

Мать: Трубникова Ефросинья

Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Трубниковъ Александръ

Мать ребёнка: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1906

Сын: Трубниковъ Петръ

Мать ребёнка: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Трубниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Трубниковъ Георгий

Мать ребёнка: Трубникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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