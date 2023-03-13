Трубниковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Трубниковъ Михаилъ
Мать: Трубникова Ефросинья
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Трубникова Ольга
Рождение ребёнка
14.03.1903
Мать ребёнка: Трубникова Ольга
Рождение ребёнка
05.09.1906
Сын: Трубниковъ Петръ
Мать ребёнка: Трубникова Ольга
Рождение ребёнка
21.10.1908
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Трубникова Ольга
Рождение ребёнка
17.02.1911
Сын: Трубниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Трубникова Ольга
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Ольга
Рождение ребёнка
16.04.1916
Сын: Трубниковъ Георгий
Мать ребёнка: Трубникова Ольга