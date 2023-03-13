Степанова (Трубникова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Трубникова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Трубниковъ Михаилъ

Мать: Трубникова Ефросинья

Бракосочетание
22.01.1903

Муж: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Степановъ Александръ

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1906

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Степановъ Петръ

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Степановъ Александръ

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Степановъ Павелъ

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1916

Сын: Степановъ Константинъ

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Степановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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