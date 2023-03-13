Степанова (Трубникова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Трубниковъ Михаилъ
Мать: Трубникова Ефросинья
Бракосочетание
22.01.1903
Муж: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.09.1903
Сын: Степановъ Александръ
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.11.1906
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Степановъ Петръ
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Степановъ Александръ
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.03.1914
Сын: Степановъ Павелъ
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.06.1916
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.07.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Степановъ Иванъ