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Tyrtty Andreas

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.02.1852

Дата смерти

07.12.1907

Пол

Мужской

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Жена

1857 г.р.

Дети

1881 г.р.
Около 1881 г.р.
1882 г.р.
1884 г.р.
1886 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1852

Отец: Tyrtty Tobias

Мать: Tyrtty Juljana

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.?.1880

Жена: Tyrtty Katharina

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Katharina Tyrtty (Krakuli)
Рождение ребёнка
13.01.1881

Дочь: Julijana

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 06.06.1881

Сын: Тюртю Степан

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.07.1882

Сын: Tyrtty Tobias

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1884

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.03.1886

Сын: Тюртю Петр Андреевич

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Тюртю Исак

Мать ребёнка: Tyrtty Katharina

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.12.1907
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Паралич
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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