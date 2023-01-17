Tyrtty Andreas
Место рождения
Дата рождения05.02.1852
Дата смерти07.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1852
Отец: Tyrtty Tobias
Мать: Tyrtty Juljana
Бракосочетание
20.?.1880
Жена: Tyrtty Katharina
Супруг(-а): Katharina Tyrtty (Krakuli)
Рождение ребёнка
13.01.1881
Дочь: Julijana
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Рождение ребёнка
Около 06.06.1881
Сын: Тюртю Степан
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Рождение ребёнка
06.07.1882
Сын: Tyrtty Tobias
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Рождение ребёнка
23.02.1884
Дочь: Maria
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Рождение ребёнка
04.03.1886
Сын: Тюртю Петр Андреевич
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Рождение ребёнка
20.06.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Рождение ребёнка
11.01.1892
Сын: Тюртю Исак
Мать ребёнка: Tyrtty Katharina
Смерть
07.12.1907
Причина смерти: Паралич
Похороны
Неизвестно