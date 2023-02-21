Tyrtty (Hirwiäin) Juljana
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: Herwinen Andreas
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1836
Муж: Tyrtty Tobias
Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.1837
Дочь: Ewa
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
30.12.1838
Сын: Tyrty Johann
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
25.07.1840
Дочь: Eva Tobaistochter
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
23.06.1843
Дочь: Catharina
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Тюртю Иосиф (Joseph)
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
15.12.1849
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
05.02.1852
Сын: Tyrtty Andreas
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
1855
Сын: Tyrtty Peter
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
22.06.1856
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тюртю Исак
Отец ребёнка: Tyrtty Tobias
Смерть
Неизвестно