Tyrtty (Hirwiäin) Juljana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tyrtty (Hirwiäin) Juljana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

1837 г.р.
1838 г.р.
1840 г.р.
1843 г.р.
1846 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Herwinen Andreas

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1836

Муж: Tyrtty Tobias

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.1837

Дочь: Ewa

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.12.1838

Сын: Tyrty Johann

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.07.1840

Дочь: Eva Tobaistochter

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1843

Дочь: Catharina

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Тюртю Иосиф (Joseph)

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.12.1849

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.02.1852

Сын: Tyrtty Andreas

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Tyrtty Peter

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.06.1856

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тюртю Исак

Отец ребёнка: Tyrtty Tobias

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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