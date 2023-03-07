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(Tyrtty) Catharina

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Муж

1841 г.р.

Дети

1882 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1843

Отец: Tyrtty Tobias

Мать: Tyrtty Juljana

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
07.11.1864

Муж: Welsing Tobjas S

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1882

Дочь: Juljana

Отец ребёнка: Welsing Tobjas S

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.04.1884

Сын: Welsing Peter

Отец ребёнка: Welsing Tobjas S

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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