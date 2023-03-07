(Tyrtty) Catharina
Место рождения
Дата рождения23.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1843
Отец: Tyrtty Tobias
Мать: Tyrtty Juljana
Бракосочетание
07.11.1864
Муж: Welsing Tobjas S
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1882
Дочь: Juljana
Отец ребёнка: Welsing Tobjas S
Рождение ребёнка
24.04.1884
Сын: Welsing Peter
Отец ребёнка: Welsing Tobjas S
Смерть
Неизвестно