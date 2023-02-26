Леонтий Григорьев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Григорий Сазонов
Мать: ?
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1795
Жена: Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1797
Сын: Григорий Леонов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1801
Сын: Ананий Леонов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807
Сын: Пётр Леонов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно