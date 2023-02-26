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Леонтий Григорьев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Григорий Сазонов

Мать: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1795

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1797

Сын: Григорий Леонов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1801

Сын: Ананий Леонов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Пётр Леонов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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