Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1795
Муж: Леонтий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1797
Сын: Григорий Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1801
Сын: Ананий Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807
Сын: Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно