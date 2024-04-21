Дроздов Федор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1908
Отец: Дроздов Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Евгений Федорович
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бовкун (Дроздова) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Николай Федорович
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Александр Федорович
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
26.11.1934
Дочь: Лукута (Дроздова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно