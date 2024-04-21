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Дроздов Федор Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1908

Отец: Дроздов Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Павел Федорович

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бовкун (Дроздова) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Николай Федорович

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цесарская (Дроздова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Александр Федорович

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
26.11.1934

Дочь: Лукута (Дроздова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно

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