Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908

Отец: Макеев Антон

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.11.1934

Дочь: Лукута Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Павел Федорович

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бовкун Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Николай Федорович

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цесарская Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Александр Федорович

Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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