Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения20.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908
Отец: Макеев Антон
Рождение ребёнка
26.11.1934
Дочь: Лукута Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Евгений Федорович
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бовкун Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Николай Федорович
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цесарская Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Александр Федорович
Отец ребёнка: Дроздов Федор Евгеньевич
Смерть
Неизвестно