Азанова - Белобородова Роза Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанова - Белобородова Роза Кузьминична

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Место рождения

дер.Шухруп

Дата рождения

09.08.1932

Дата смерти

10.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1932

Отец: Белобородов Кузьма Маркович

Мать: Белобородова - Толмачева Агриппина Дмитриевна

дер.Шухруп
Рождение ребёнка
22.08.1959

Дочь: Пудовикова - Папилина - Азанова Зайтуна Зенатьевна

Отец ребёнка: Азанов Зиннат Сафарович

Рождение ребёнка
17.07.1962

Дочь: Рахманова Земфира Зенатевна

Отец ребёнка: Азанов Зиннат Сафарович

Рождение ребёнка
30.03.1966

Дочь: Хузязянова - Азанова Зульфия Зинатевна

Отец ребёнка: Азанов Зиннат Сафарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанов Зиннат Сафарович

Смерть
10.01.1997
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