Азанова - Белобородова Роза Кузьминична
Место рождениядер.Шухруп
Дата рождения09.08.1932
Дата смерти10.01.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1932
дер.Шухруп
Рождение ребёнка
22.08.1959
Дочь: Пудовикова - Папилина - Азанова Зайтуна Зенатьевна
Отец ребёнка: Азанов Зиннат Сафарович
Рождение ребёнка
17.07.1962
Дочь: Рахманова Земфира Зенатевна
Отец ребёнка: Азанов Зиннат Сафарович
Рождение ребёнка
30.03.1966
Дочь: Хузязянова - Азанова Зульфия Зинатевна
Отец ребёнка: Азанов Зиннат Сафарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1997