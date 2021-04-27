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Азанов Зиннат Сафарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1932

Дата смерти

31.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1932

Отец: Азанов Сафар Абдурахманович

Мать: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанова - Белобородова Роза Кузьминична

Рождение ребёнка
22.08.1959

Дочь: Пудовикова - Папилина - Азанова Зайтуна Зенатьевна

Мать ребёнка: Азанова - Белобородова Роза Кузьминична

Рождение ребёнка
17.07.1962

Дочь: Рахманова Земфира Зенатевна

Мать ребёнка: Азанова - Белобородова Роза Кузьминична

Рождение ребёнка
30.03.1966

Дочь: Хузязянова - Азанова Зульфия Зинатевна

Мать ребёнка: Азанова - Белобородова Роза Кузьминична

Смерть
31.01.1983

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