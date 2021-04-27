Азанов Зиннат Сафарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1932
Дата смерти31.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1959
Рождение ребёнка
17.07.1962
Дочь: Рахманова Земфира Зенатевна
Мать ребёнка: Азанова - Белобородова Роза Кузьминична
Рождение ребёнка
30.03.1966
Дочь: Хузязянова - Азанова Зульфия Зинатевна
Мать ребёнка: Азанова - Белобородова Роза Кузьминична
Смерть
31.01.1983