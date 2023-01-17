Аксаков Семён Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксаков Семён Федорович

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Место рождения

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1917 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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