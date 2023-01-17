Аксаков Семён Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1917 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно