Березина Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти07.08.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
06.02.1859
Рождение ребёнка
06.12.1871 ст.
Сын: Инякин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.
Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
28.06.1874 ст.
Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.
Дочь: Инякина Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович
Смерть
07.08.1892 ст.
от горячки