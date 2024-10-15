Березина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Екатерина Александровна

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Дата смерти

07.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Березин Александр Матвеевич

Мать: Березина Прасковья Михайловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1859

Муж: Инякин Михаил Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1871 ст.

Сын: Инякин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.

Сын: Инякин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1874 ст.

Сын: Инякин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.

Дочь: Инякина Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Инякин Михаил Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.08.1892 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
от горячки

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