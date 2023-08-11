Березин Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Березина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Березина Феоктиста Александровна
Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Березин Елизарь Александрович
Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Березин Трофим Александрович
Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Березин Никифор Александрович
Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно