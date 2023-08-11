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Березин Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Березин Матвей Андреевич

Мать: Березина Авдотья Абрамовна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Березина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Березина Феоктиста Александровна

Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Березин Елизарь Александрович

Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Березин Трофим Александрович

Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Березин Никифор Александрович

Мать ребёнка: Березина Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно