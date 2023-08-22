Голополосов Прокофий Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Голополосов Карп Архипов
Мать: Голополосова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Голополосова Назаръ Прокофьевич
Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голополосова Настасья Прокофьевна
Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова
Смерть
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Голополосова Авдотья Прокофьевна
Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Голополосова Василиса Прокофьевна
Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова