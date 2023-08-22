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Голополосов Прокофий Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Голополосов Карп Архипов

Мать: Голополосова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голополосова Марина Павлова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Голополосова Назаръ Прокофьевич

Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голополосова Настасья Прокофьевна

Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова

Смерть
1850
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Голополосова Авдотья Прокофьевна

Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Голополосова Василиса Прокофьевна

Мать ребёнка: Голополосова Марина Павлова

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