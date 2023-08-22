Голополосова Марина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Голополосова Назаръ Прокофьевич
Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голополосова Настасья Прокофьевна
Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Голополосова Авдотья Прокофьевна
Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Голополосова Василиса Прокофьевна
Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов
Смерть
Неизвестно