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Голополосова Марина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голополосов Прокофий Карпов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Голополосова Назаръ Прокофьевич

Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голополосова Настасья Прокофьевна

Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Голополосова Авдотья Прокофьевна

Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Голополосова Василиса Прокофьевна

Отец ребёнка: Голополосов Прокофий Карпов

Смерть
Неизвестно

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