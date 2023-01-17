Логгин Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Лаврентий Фёдоров
ИВ-1737 Логин 2=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Логин 4=1735 ИВ-1740 Логин 6=1734 ИВ-1741 Логгин 7=1734 ИВ-1742 Логгин 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Логгин 11=1733 ИВ-1745 Логгин 12=1733 ИВ-17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно