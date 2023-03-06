--- Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди--- Еремеева

--- Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782, страница 1373 У него жена Еремеева дочь старинная той же вотчины пииселка Скорынева (по последней ревизии написаны были лета 25) 3 ревизия ~1761-25=1736 Умре 1765-1736=29 лет Означенный Логи... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Сын: Степан Логинов

Отец ребёнка: Логин Лаврентьев

РС-1782, страница 1374 Степан (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Означенный Логин с тремя детьми переведён той же вотчины в приселок Скорыне там и показан будет в скас... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Логинова

Отец ребёнка: Логин Лаврентьев

РС-1782, страница Авдотья (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Выдана в замужество той же вотчины деревни Новинку за крестьянина Означенный Логин с тремя детьми переведё... Показать все
Рождение ребёнка
1759

Сын: Гаврил Логинов

Отец ребёнка: Логин Лаврентьев

РС-1782, страница 1774 Гаврило (по последней ревизии написаны были лета 2) 3 ревизия ~1761-2=1759 Означенный Логин с тремя детьми переведён той же вотчины в приселок Скорыне там и показан будет в ска... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Лаврентьев

Место жительства
Неизвестно
Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782, страница 1373 У него жена Еремеева дочь старинная той же вотчины пииселка Скорынева (по последней ревизии написаны были лета 25) 3 ревизия ~1761-25=1736 Умре 1765-1736=29 лет
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