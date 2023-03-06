--- Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782, страница 1373 У него жена Еремеева дочь старинная той же вотчины пииселка Скорынева (по последней ревизии написаны были лета 25) 3 ревизия ~1761-25=1736 Умре 1765-1736=29 лет Означенный Логи... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Сын: Степан Логинов
Отец ребёнка: Логин Лаврентьев
РС-1782, страница 1374 Степан (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Означенный Логин с тремя детьми переведён той же вотчины в приселок Скорыне там и показан будет в скас... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Логинова
Отец ребёнка: Логин Лаврентьев
РС-1782, страница Авдотья (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Выдана в замужество той же вотчины деревни Новинку за крестьянина Означенный Логин с тремя детьми переведё... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гаврил Логинов
Отец ребёнка: Логин Лаврентьев
РС-1782, страница 1774 Гаврило (по последней ревизии написаны были лета 2) 3 ревизия ~1761-2=1759 Означенный Логин с тремя детьми переведён той же вотчины в приселок Скорыне там и показан будет в ска... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Лаврентьев
Место жительства
Неизвестно
Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782, страница 1373 У него жена Еремеева дочь старинная той же вотчины пииселка Скорынева (по последней ревизии написаны были лета 25) 3 ревизия ~1761-25=1736 Умре 1765-1736=29 лет