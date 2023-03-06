Степан Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Логин Лаврентьев

Мать: --- Еремеева

РС-1782, страница 1374 Степан (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Означенный Логин с тремя детьми переведён той же вотчины в приселок Скорыне там и показан будет в скас... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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