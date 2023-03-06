Степан Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Логин Лаврентьев
Мать: --- Еремеева
РС-1782, страница 1374 Степан (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Означенный Логин с тремя детьми переведён той же вотчины в приселок Скорыне там и показан будет в скас... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно