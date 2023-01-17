(Горбунова) Маремьяна Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбунова) Маремьяна Иудовна

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Горбунов Иуда Афанасьевич

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбунов Хрисанф

Отец ребёнка: не указан

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: не указан

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Горбунов Пётр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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