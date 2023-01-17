(Горбунова) Маремьяна Иудовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Горбунов Иуда Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Горбунов Хрисанф
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Горбунов Пётр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно