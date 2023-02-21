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Горбунов Иуда Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Горбунов Афанасий

Мать: не указана

Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.05.1777 ст.

Жена: Горбунова Домника Дмитриевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1778 ст.

Сын: Горбунов Андрей Иудович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Горбунов Егор Иудович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Горбунов Павел Иудович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Горбунов Карп Иудович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Кузьмина Мария Иудовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Маремьяна Иудовна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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