Горбунов Иуда Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Горбунов Афанасий
Мать: не указана
Место жительства
1763
Бракосочетание
05.05.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1778 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Горбунова Домника Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Кузьмина Мария Иудовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Маремьяна Иудовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно