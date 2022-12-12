Горбунова (Плотникова) Домника Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Указано, что Домника Дмитриевна родилась в Пуйской волости Вельского уезда
Бракосочетание
05.05.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1778 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич
Смерть
Неизвестно