Горбунова (Плотникова) Домника Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Плотникова) Домника Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Указано, что Домника Дмитриевна родилась в Пуйской волости Вельского уезда
Бракосочетание
05.05.1777 ст.

Муж: Горбунов Иуда Афанасьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1778 ст.

Сын: Горбунов Андрей Иудович

Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Горбунов Егор Иудович

Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Горбунов Павел Иудович

Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Горбунов Карп Иудович

Отец ребёнка: Горбунов Иуда Афанасьевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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