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Трикин Алексей Иванович

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Трикин Иван Яковлевич

Мать: Трикина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трикин Влентин Алексеевич

Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Восприемник
10.04.1907
Александр Фёдорович Трикин
Восприемник
21.12.1911
Сергей Георгиевич Трикин
Бракосочетание
08.08.1913

Жена: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.07.1914

Дочь: (Трикина) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Трикин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1923

Сын: Трикин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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