Трикин Алексей Иванович
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Трикин Иван Яковлевич
Мать: Трикина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трикин Влентин Алексеевич
Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
10.04.1907
Александр Фёдорович Трикин
Восприемник
21.12.1911
Сергей Георгиевич Трикин
Бракосочетание
08.08.1913
Рождение ребёнка
23.07.1914
Дочь: (Трикина) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Трикин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1923
Мать ребёнка: Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно