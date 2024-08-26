Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грачёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трикин Влентин Алексеевич
Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1913
Рождение ребёнка
23.07.1914
Дочь: (Трикина) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Трикин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1923
Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно