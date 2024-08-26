Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Грачёва) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грачёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трикин Влентин Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1913

Муж: Трикин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1914

Дочь: (Трикина) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Трикин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1923

Сын: Трикин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Трикин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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