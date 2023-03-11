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Будник Наталья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

18.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1908

Дочь: Будник Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

с. Покровка Покровского р-на ДВК
Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Будник Алексей Иванович

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

с. Покровка Покровского с\с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Агния Ивановна

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будников Яков Иванович

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Степан Иванович

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Будник Иван Федорович

Смерть
18.06.1943
г. Краснодар
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