Будник Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти18.06.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1908
Дочь: Будник Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
с. Покровка Покровского р-на ДВК
Рождение ребёнка
14.02.1912
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
с. Покровка Покровского с\с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Агния Ивановна
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Будник Иван Федорович
Смерть
18.06.1943
г. Краснодар