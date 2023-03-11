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Будник Иван Федорович

Место рождения

с. Хотунич Городницкого уезда Черниговской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

08.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Будник Федор Леонтьевич

Мать: не указана

с. Хотунич Городницкого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1908

Дочь: Будник Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

с. Покровка Покровского р-на ДВК
Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Будник Алексей Иванович

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

с. Покровка Покровского с\с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Агния Ивановна

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будников Яков Иванович

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Степан Иванович

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна

Смерть
08.12.1942
г. Краснодар
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