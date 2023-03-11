Будник Иван Федорович
Место рожденияс. Хотунич Городницкого уезда Черниговской губернии
Дата рождения1863
Дата смерти08.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Будник Федор Леонтьевич
Мать: не указана
с. Хотунич Городницкого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1908
Дочь: Будник Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
с. Покровка Покровского р-на ДВК
Рождение ребёнка
14.02.1912
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
с. Покровка Покровского с\с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Агния Ивановна
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
с. Покровка Покровского с/с ДВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Будник Наталья Кирилловна
Смерть
08.12.1942
г. Краснодар