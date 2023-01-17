Голомойзин Михайло сын
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Голомойзин Тихон
Мать: ?
Рождение ребёнка
1725
Сын: Голомойзин Назар сын
Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь
Рождение ребёнка
1740
Сын: Голомойзин Иван
Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь
Рождение ребёнка
1744
Сын: Голомойзин Семен
Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь
Смерть
1746
Рождение ребёнка
1747
Сын: Голомойзин Григорий
Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь