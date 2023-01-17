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Голомойзин Михайло сын

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1694

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Голомойзин Тихон

Мать: ?

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1725

Сын: Голомойзин Назар сын

Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1740

Сын: Голомойзин Иван

Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Голомойзин Семен

Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1746
Рождение ребёнка
1747

Сын: Голомойзин Григорий

Мать ребёнка: Голомойзина Ховронья дочь

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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