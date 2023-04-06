Савенко Порфирий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Порфирий Петрович

Савенко Порфирий Петрович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Савенко Петр Антонович

Мать: Савенко Анна Федоровна

Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Савенко Варвара Николаевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
1902

Сын: Савенко Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Савенко Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Юрченко Елена Порфирьевна

Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.1908

Сын: Савенко Петр Порфирьевич

Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close