Савенко Порфирий Петрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Савенко Петр Антонович
Мать: Савенко Анна Федоровна
Бракосочетание
02.02.1898
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
1902
Сын: Савенко Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Савенко Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Юрченко Елена Порфирьевна
Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1908
Мать ребёнка: Савенко Варвара Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно