Савенко (Савенко) Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко (Савенко) Мария Порфирьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.06.1904

Дата смерти

19.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1904

Отец: Савенко Порфирий Петрович

Мать: Савенко Варвара Николаевна

Бракосочетание
20.09.1923

Муж: Савенко Михаил Андреевич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Носенко Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1925

Сын: Савенко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
12.11.1927

Сын: Савенко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
24.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1964
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