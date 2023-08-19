Савенко (Савенко) Мария Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1904
Дата смерти19.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1904
Бракосочетание
20.09.1923
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Носенко Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1925
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
12.11.1927
Сын: Савенко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
24.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Михаил Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1964