Савенко Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко Василий Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.11.1927

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927

Отец: Савенко Михаил Андреевич

Мать: Савенко Мария Порфирьевна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Бракосочетание
1959

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1954
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