Савенко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.11.1927
Дата смертиПосле 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927
ГАЗО Акты гражданского состояния
Бракосочетание
1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1954