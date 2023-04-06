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Филатова Марфа Мартыновна

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Место рождения

Костино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.09.1896

Дата смерти

12.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1896

Отец: Мартин Саввич

Мать: Фекла Иерофеевна

Костино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Кочерова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Филатов Григорий Сергеевич

Костино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Филатов Григорий Сергеевич

Смерть
12.10.1970
Москва, город федерального значения Москва
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