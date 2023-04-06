Филатова Марфа Мартыновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1896
Дата смерти12.10.1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1896
Отец: Мартин Саввич
Мать: Фекла Иерофеевна
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Кочерова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Филатов Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Филатов Григорий Сергеевич
Смерть
12.10.1970
Москва, город федерального значения Москва