Филатов Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Кочерова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Филатова Марфа Мартыновна

Костино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Марфа Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Филатова Марфа Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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