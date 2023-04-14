Филатов Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Кочерова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Филатова Марфа Мартыновна
Костино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Филатова Марфа Мартыновна
Смерть
Неизвестно