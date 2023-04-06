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Мандриков Павел Тимофеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1843

Жена: Мандрикова Марфа Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Дария Павлова

Мать ребёнка: Мандрикова Марфа Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1849

Жена: Мандрикова Надежда Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1850

Сын: Мандриков Григорий Павлов

Мать ребёнка: Мандрикова Надежда Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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