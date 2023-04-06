Мандриков Павел Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1843
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.03.1845
Дочь: Дария Павлова
Мать ребёнка: Мандрикова Марфа Григорьева
Бракосочетание
26.01.1849
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1850
Сын: Мандриков Григорий Павлов
Мать ребёнка: Мандрикова Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно