Мандрикова Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрикова Надежда Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Мандриков Павел Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1850

Сын: Мандриков Григорий Павлов

Отец ребёнка: Мандриков Павел Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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