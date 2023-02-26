Мандрикова Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1849
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1850
Сын: Мандриков Григорий Павлов
Отец ребёнка: Мандриков Павел Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно