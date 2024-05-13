Лукьянов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Лукьянов Яков Парфенович
Мать: Лукьянова Фекла Егоровна
Сын: Лукьянов Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Лукьянов Алистарх Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Жена: Лукьянова Афимья
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Сын: Лукьянов Харитон Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Дочь: (Лукьянова) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Дочь: (Лукьянова) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Сын: Лукьянов Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Дочь: (Лукьянова) Ефимья Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Афимья
Сын: Лукьянов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Устинья Егоровна