Лукьянов Василий Яковлевич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Василий Яковлевич

Лукьянов Василий Яковлевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Лукьянов Яков Парфенович

Мать: Лукьянова Фекла Егоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Устинья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лукьянов Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьянов Алистарх Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1832

Жена: Лукьянова Афимья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лукьянов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукьянов Харитон Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьянов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лукьянова) Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Лукьянова) Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лукьянов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Лукьянова) Ефимья Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Афимья

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1854

Сын: Лукьянов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Устинья Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.