Лукьянова Фекла Егоровна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Фекла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1800

Муж: Лукьянов Яков Парфенович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Лукьянов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лукьянова) Арина Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Лукьянова) Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лукьянова) Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лукьянов Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лукьянова) Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лукьянов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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