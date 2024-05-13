Лукьянова Фекла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лукьянов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Лукьянова) Арина Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Лукьянова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Лукьянова) Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лукьянова) Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лукьянов Кондрат Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лукьянов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Парфенович
Смерть
Неизвестно