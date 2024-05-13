Лукьянов Алистарх Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лукьянов Василий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1854
Сын: Лукьянов Исакий Алистархович
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Лукьянова) Матрена Алистарховна
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно