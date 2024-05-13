Лукьянов Алистарх Васильевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Алистарх Васильевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лукьянов Василий Яковлевич

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Авдотья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1854

Сын: Лукьянов Исакий Алистархович

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Васильевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лукьянова) Матрена Алистарховна

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Васильевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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