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Третьяков Сергей Петрович

Место рождения

Сапушкино

Дата рождения

06.10.1849 ст.

Дата смерти

30.06.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1849 ст.

Отец: Третьяков Петр Андреевич

Мать: Третьякова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Третьяков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Третьяков Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.

Сын: Третьяков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна

Смерть
30.06.1892 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1893

Сын: Третьяков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна

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