Третьяков Сергей Петрович
Место рожденияСапушкино
Дата рождения06.10.1849 ст.
Дата смерти30.06.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1849 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Третьяков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Третьяков Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна
Смерть
30.06.1892 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1893
Сын: Третьяков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова Клавдия Васильевна