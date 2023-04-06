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Никита Анисимов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

18.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Анисим Семёнов

Мать: Ефимия Васильева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1823

Жена: Елизавета Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1831

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: Елизавета Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1837

Сын: Емельян Никитин

Мать ребёнка: Елизавета Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дария Никитина

Мать ребёнка: Елизавета Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
18.03.1854
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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