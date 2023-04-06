Никита Анисимов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти18.03.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Анисим Семёнов
Мать: Ефимия Васильева
Бракосочетание
04.02.1823
Жена: Елизавета Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1831
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: Елизавета Семёнова
Рождение ребёнка
06.08.1837
Сын: Емельян Никитин
Мать ребёнка: Елизавета Семёнова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дария Никитина
Мать ребёнка: Елизавета Семёнова
Смерть
18.03.1854