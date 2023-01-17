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Аристов Алексей Игнатьевич

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1917

Отец: Аристов Игнатий Никифорович

Мать: Аристова Акулина Никифоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.03.1917
Godparents:Петр Федорович Аристов и крестьянская девича Анна Прокопьевна Шеина
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ильина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Аристова Вера Сергеевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: Аристова Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Ташкент
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