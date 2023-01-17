Аристов Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1917
Крещение
24.03.1917
Godparents:Петр Федорович Аристов и крестьянская девича Анна Прокопьевна Шеина
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ильина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Аристова Вера Сергеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Аристова Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Вера Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Ташкент