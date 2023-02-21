Аристова (Ильина) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Ильина) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ильина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Аристов Алексей Игнатьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Аристов Алексей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Алексей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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