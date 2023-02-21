Аристова (Ильина) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ильина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Аристов Алексей Игнатьевич
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно