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Зяблов Алексей Никифоров

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Зяблов Никифор Дмитриев

Мать: Зяблова Ирина Корнилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1758

Сын: Зяблов Козьма Алексеев

Мать ребёнка: Зяблова Елизавета Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Зяблова Елизавета Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Елизавета Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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