Зяблов Алексей Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Зяблов Никифор Дмитриев
Мать: Зяблова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1758
Мать ребёнка: Зяблова Елизавета Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Зяблова Елизавета Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762