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Зяблов Никифор Дмитриев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Зяблов Дмитрий Феклистов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Зяблов Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Зяблов Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Зяблов Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Зяблов Евстафей Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Зяблов Василий Никифоров

Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Ирина Корнилова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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