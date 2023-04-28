Зяблов Никифор Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Зяблов Дмитрий Феклистов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Зяблов Евстафей Никифоров
Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Зяблова Ирина Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зяблова Ирина Корнилова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762